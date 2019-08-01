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TUS ve STS adaylarına "geç başvuru günü" hatırlatması

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) geç başvurular bugün sona erecek.

01.08.2019 09:52 TUS ve STS adaylarına
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) geç başvurular bugün sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin "geç başvuru günü" hatırlatmasında bulunuldu.
Başvuruları 24 Temmuz'da sona eren sınavlar için bugün "geç başvuru günü" olduğu anımsatılan paylaşımda, bu kapsamda internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuruların saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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