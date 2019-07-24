Haberler» Güncel» Haber

TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek.

24.07.2019 09:04 TUS ve STS adaylarına
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, söz konusu sınavlara internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.
Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
11:06   Kilisenin minibüsünden matkapla yakıt çalmaya çalıştı, araçlar yandı
11:06   Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
11:05   Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
11:05   Aydın; "Yerel basın güçlendirilmelidir"
11:05   Konya Büyükşehir'den üzüm üreticisine destek
11:05   Konyaspor'un Hollanda kampı başladı
11:05   "Öleceğimi hissettim, kurtulduğuma şükrettim"