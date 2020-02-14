TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020

2020 1. dönem TUS sınavı ile 1. dönem STS Tıp sınavı giriş yerleri belli oldu. 3 - 13 Ocak tarihlerinde başvuruları alınan TUS ve STS sınavı 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek. 225 TL sınav ücreti yatırarak başvurularını yapmış adayların sınav yerleri ÖSYM'nin internet adresinde yer alıyor.

TUS VE STS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

TUS - STS TIP SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM, TUS ve STS Tıp sınavları hakkında duyuru yayımladı. Buna göre: ''2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınav giriş belgeleri açıklandı.

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem)ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

STS NEDİR?

"Seviye Tespit Sınavı" adı ile uygulanan sınav, ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin yapılır. Günümüzde unvan gerektiren meslekler başta olmak üzere (doktorlar, öğretmenler, mühendisler) gerekli görüldüğünde bütün bölümler için uygulanmaktadır.

STS başvuru kılavuzu...

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye 'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı. Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.

TUS başvuru kılavuzu...