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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

03.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:58
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS birinci dönem tercihleri 25-31 Mart'ta alındı. Bu kapsamda, tercihleri alınan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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