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TÜSAD: "Kovid-19 salgını sürecinde akciğer kanseri hastaları desteklenmeli"

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte, akciğer kanseri hastalarının mutlaka desteklenmesi, tanı ve tedavide gecikmelere izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.

01.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
TÜSAD:
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen süreçte, akciğer kanseri hastalarının mutlaka desteklenmesi, tanı ve tedavide gecikmelere izin verilmemesi gerektiğini bildirdi.
Yılmaz, Kanser Haftası kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün akciğer kanserli hastaların tanı ve tedavilerinde gereksiz gecikme ve ertelemelerin olmasına müsaade etmeyecek tedbirlerin hastaneler tarafından alınmasının önemine dikkati çekti.
Sağlık gücünün önemli bir kısmının salgın için harcandığı bugünlerde akciğer kanseri hastalarının da ihmal edilmemesi, desteklenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Hasta yakınlarımıza düşen öncelikli görev, akciğer kanseri kliniklerindeki hasta ziyaret ve refakatçi kısıtlamalarına uyum sağlamaktır. Koronavirüs yakınmaları ile hastaneye başvuran hastalarımız triyaj ekibine mutlaka kanser hastalığı varlığını söylemelidir." uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, salgın nedeniyle onkolojik tedavilerin ertelenmesi veya geciktirilmesi ile akciğer kanserli hastaların tedavi şansını kaybetmelerine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Zamanında müdahale edilmez ise hastalığın getireceği sağlık problemleri ve yaşam süresi kayıpları ile olası Kovid-19 riskleri, hasta yönünden değerlendirilmeli ve hasta/hasta yakınları ile paylaşılmalıdır. Hasta yakınlarının, hasta için sağlayabileceği destek ve izolasyon tedbirleri de göz önüne alınarak uygun strateji seçilmelidir." ifadelerini kullandı.
"Yeni enfeksiyonların ortaya çıkışı engellenmelidir"
Prof. Dr. Yılmaz, hastaların uzaktan çözülebilecek sorunları ve merak ettikleri için hastanelerin uzaktan danışma sistemleri oluşturmasının yararlı olabileceğini kaydetti.
Tedavi sürecindeki hastaların ve yakınlarının izolasyonlarının tam ve eksiksiz yapılmasına dikkati çeken Yılmaz, şu uyarılarda bulundu:
"Gereksiz ziyaretler ve dışarıya çıkışlar kesinlikle önlenerek, yeni enfeksiyonların ortaya çıkışı engellenmelidir. Kovid-19 hastalığı mevcut akciğer kanserli hastalar izole edilerek tedavi rehberlerine uygun şekilde tedavi edilmelidir. Bu dönemde, kemoterapi ve immünoterapiler uygulanmamalıdır. Hedefe yönelik tedavilere Kovid-19 hastalığının durumuna göre karar verilmelidir. Kovid-19 hastalığı geçtikten makul bir süre (örneğin 4 hafta) sonra hastalar tedavilerin başlanabilmesi için değerlendirilmelidir."
"Bu dönem için sigara acilen bırakılmalıdır"
Koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşandığı günlerde kanser hastalarının güvenliğinin daha da önem kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, şunları aktardı:
"Hem kanser hem de anti-kanser tedaviler ve cerrahi uygulamaların neden olduğu bağışıklık sistemindeki baskılanmalar, kanser hastalarını enfeksiyonlara daha hassas hale getiriyor. Ancak kanser hastalarında Kovid-19 hastalığına yakalanma ve şiddetli geçirme riskinin daha yüksek olduğuna dair bilgiler henüz güvenilir bulunmuyor. Sigaranın çok önemli bir risk faktörü olması ve Kovid-19 hastası kanserlilerin aynı zamanda sigara içiyor olması, net bir sonuca ulaşılmasını engelliyor. Sigaranın bu etkisi nedeniyle tüm sağlıklı ve hasta bireylerin en azından bu dönem için acilen sigarayı bırakmaları şiddetle önerilmelidir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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