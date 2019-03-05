Tusaş, Bursa'da Ar-Ge Merkezi Açtı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), teknoloji geliştirme faaliyetleri ve insan kaynağı yetiştirme çalışmaları kapsamında Bursa Uludağ
Üniversitesinde (BUÜ) Ar-Ge merkezi açtı.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 174 metrekarelik alanda kurulan Ar-Ge merkezinin şirketlerin özgün ürün tasarımları için çözümler üretmesi hedefleniyor.
Üniversiteler ve Bursa'daki önemli sanayi kuruluşları ile ortak Ar-Ge projeleri yürüterek TUSAŞ'ın özgün ürün tasarımına katkı sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üretmek için kurulan merkezde, BUÜ, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yalova
Üniversitesinde eğitim gören başarılı Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Stajyer Mühendis Programı kapsamında yetiştirilecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Ar-Ge faaliyetlerine destek olacak 24 öğrencinin geçen aralık ayından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Ar-Ge merkezlerinin önemine değinen Borat, "Teknolojik gelişmelerin çekirdek kadrosunu oluşturacak Ar-Ge merkezimizde, inovasyonun sürekliliğini sağlayacak parlak beyinleri yetiştirmek, yaratıcı düşüncelerini geliştirmek için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bursa, Ekonomi
Kaynak: AA