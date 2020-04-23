Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TUSAŞ'dan çocuklar için özel gösteri uçuşu

TUSAŞ'dan çocuklar için özel gösteri uçuşuTÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

23.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:21
TUSAŞ'dan çocuklar için özel gösteri uçuşu
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara özel gösteri uçuşu gerçekleştirdi. TUSAŞ, ilk kez Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ'un kokpitinden canlı yayın gerçekleştirerek heyecanı evlere taşıdı.
TUSAŞ'dan yapılan açıklamada, 23 Nisan kutlamaları kapsamında TUSAŞ tesislerinden havalanan, Türkiye'nin yerli ve milli Gelişmiş Eğitim Uçağı HÜRKUŞ çocuklara özel gösteri uçuşu yaptı. Kokpit içinden canlı yayınla gösterilen uçuş, şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı. Test pilotları Murat Özpala ve Barbaros Demirbaş yönetiminde havalanan HÜRKUŞ, izleyenleri ile birlikte yüksek irtifalara çıkarak coşkuyu evlere taşıdı.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, kokpit içinden ilkini gerçekleştirdikleri canlı yayın etkinliğinin başarı ile tamamlanmasından çok mutlu olduduğunu söyleyerek, "Bu defa sosyal medya üzerinden bu uçuşu gerçekleştirdik. Ancak izolasyon dönemi bittiğinde HÜRKUŞ'umuzu hep birlikte coşku ile göklerde izleyeceğimiz günleri de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu vesile ile bir kez daha yüce meclisimizin açılışının 100'üncü yıl dönümünü ve çocuklarımıza armağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor sağlıkla nicelerine hep birlikte erişmeyi temenni ediyorum" dedi. TUSAŞ’dan çocuklar için özel gösteri uçuşu

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan’da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti Haberler
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti
23 Nisan’ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
AVM’ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Haberler››Güncel››TUSAŞ'dan çocuklar için özel gösteri uçuşu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: AK Parti'li gençlerden, çocuklara '23 Nisan' ziyareti - Haber 19:48: Cumhurbaşkanlığından 23 Nisan'a özel konser - Haber 19:48: KKTC Başbakanı Tatar'dan TBMM Başkanı Şentop'a kutlama mesajı Açıklaması - Haber 19:47: Öykü Arin, dünya çocuklarının resmini çizdi - Haber 19:46: Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı - Haber 19:32: İtalya'da 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi - Haber 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:55: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı - Haber 16:03: Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü - Magazin 14:07: Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı - Haber 13:28: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı - Haber