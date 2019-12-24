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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

24.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:26 TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, AA'nın
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoride en beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.
Kotil, oylama için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.
Fotoğraflara ilişkin beğenisini dile getiren Temel Kotil'in seçimlerinde, Suriye'de savaş koşullarında hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar ve yaşadıkları dram ile fiziksel engelleri azimle aşma başarısı etkili oldu.
Kotil, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" isimli fotoğrafına oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" fotoğrafını seçen Kotil, "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafı için oy kullandı.

Temel Kotil, Güncel

Kaynak: AA

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