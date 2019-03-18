Tusaş Güney Amerika'ya Çıkarma Yapacak

Kaynak: AA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2-5 Nisan tarihlerinde Rio de Janeiro'da düzenlenecek LAAD/Brezilya Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda yer alacak.TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Güney Amerika'nın en büyük savunma sanayisi fuarı olarak bilinen etkinlik öncesinde, Brezilya'nın iki farklı şehrinde, T129 Atak helikopterinin performansı ve özelliklerini sergileyecek. TUSAŞ, fuar organizasyonuna katılarak Amerika kıtasına Latin Amerika bölgesinden girmiş olacak.Şirketin Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı değerlendirmede, ilk defa Latin Amerika'da bir Roadshow'da bulunarak, T129 Atak helikopteriyle gerçek bir şov yapacaklarını ve ardından bölgenin önemli bir fuarında Türk ürünlerini bir kez daha gururla sergileyeceklerini kaydetti.Şirketin tüm fayda ve becerilerini gözeterek, dünyada meziyet sahibi sayılı havacılık firmalarından olduklarını bir kez daha göstereceklerini belirten Kotil, "T129 Atak helikopterimizin yanı sıra diğer ürünlerimizle Güney Amerika'ya yaptığımız bu çıkarma, ne kadar iddialı bir oyuncu haline geldiğimizin altını çizmektedir." ifadesini kullandı.