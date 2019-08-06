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TUSAŞ stajyer mühendis alacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), mühendislik fakültesi öğrencilerine Milli Muharip Uçak başta olmak üzere Türkiye'nin milli projelerinde stajyer olarak çalışma imkanı sunuyor.

06.08.2019 10:27 TUSAŞ stajyer mühendis alacak
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), mühendislik fakültesi öğrencilerine Milli Muharip Uçak başta olmak üzere Türkiye'nin milli projelerinde stajyer olarak çalışma imkanı sunuyor.
TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün başlayan Senin Kariyer Yolun (SKY) stajyer mühendis programının başvuruları 13 Ekim'e kadar devam edecek.
Makine, Elektrik-Elektronik/Haberleşme, Havacılık, Uçak, Uzay, Endüstri, Bilgisayar, Metalürji ve Malzeme, Kimya ve Mekatronik Mühendisliği alanlarında okuyup üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında olan öğrenciler, SKY stajyer mühendis programına başvurabilecek.
Milli Muharip Uçak başta olmak üzere Türkiye'nin milli projelerinde çalışma olanağı sağlayacak program 8 ay sürecek.
Stajyer mühendisler haftada en az bir gün TUSAŞ'ta çalışacak, görev süreleri boyunca ücret alacak. Stajyer mühendislerin ayrıca yol masrafları da TUSAŞ tarafından karşılanacak.
Program, aynı zamanda öğrencilerin okullarında edindiği teorik altyapıyı pratik uygulamalarla güçlendirmesini sağlayacak.
Öğrenciler, oryantasyon eğitimlerini tamamlamalarının ardından uzmanlık alanlarına göre belirlenen bölümlerde stajlarına başlayabilecek. Başvurular www.seninkariyeryolun.com adresinden yapılacak.

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Kaynak: AA

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