Tusaş'tan Kadınlar Günü'ne Özel Mesaj: "Türkiye'nin Gökyüzüne İlham Veren Kadınlarıyız Biz"

Kaynak: İHA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video klibi hazırladı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video klibi hazırladı. TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hayalinin peşinden cesaretle giden tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. Videoda Kimyasal Yüzey İşlemler Şefi Emel, Deneysel Uçuş Test Mühendisi Hilal, İş Güvenliği Mühendisi Tuğçe, Sistem Test Mühendisi Selma, Tasarım Mühendisi Fatmanur, İHA Pilotu Melis ile Ürün Uçuş Test Mühendisi Cansu baş rol alarak, "Türkiye'nin gökyüzüne ilham veren kadınlarıyız biz, Türkiye'nin aydınlık yüzüyüz. Gözümüz yükseklerde" mesajı verildi. - ANKARA