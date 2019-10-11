Haberler » Güncel » Tuşba Belediyesi, çocukları sinemayla buluşturdu

Tuşba Belediyesi, çocukları sinemayla buluşturdu

Van'ın Tuşba Belediyesi, göçle gelen ailelerin yoğunlukta yaşadığı ve sinemaya erişimi kısıtlı olan çocukları sinemayla buluşturdu.

11.10.2019 17:35Tuşba Belediyesi, çocukları sinemayla buluşturdu
Van'ın Tuşba Belediyesi, göçle gelen ailelerin yoğunlukta yaşadığı ve sinemaya erişimi kısıtlı olan çocukları sinemayla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen 'Çocuklar İçin Gezen Sinema', Şemsibey Mahallesi'nde oturan çocuklarla buluştu. Şemsibey İlkokulu bahçesine kurulan mobil tırda beyaz perdeye yansıtılan filmler, okulda sinema kültürü ile tanışmamış çocuklara izletildi.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, okul önünde kurulan tırda Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Bekiroğlu, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani ve öğrencilerle birlikte film izledi. Projenin sinema kültürünün yaşatılması adına güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen Başkan Akman, geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Başkan Akman, "Tuşba ilçemizde sinema ile daha tanışmaya çok sayıda öğrencimiz var. Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal Müdürlüğümüzün organizasyonu ile bugün buraya getirilen 'Gezen Sinema' tırı sayesinde bir nebze de olsa öğrencilerimiz sinema ile tanışmış oldu. Şemsibey Mahallemizin en ücra noktasındaki çocuğumuzu da buraya getirerek film izlemesine yardımcı olduk. Sosyal belediyecilik alanında yapacağımız projeler ve çalışmalar ile her bireye hitap edecek bir belediyecilik örneğini ortaya koyacağız" dedi. - VAN

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:39 flaş
18:34 "Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat" sempozyumu
18:39 Msb: zeytin dalı harekat bölgesinde 2 şehit
18:37 Dedektif gibi iz süren baba, oğlunu cezaevinden kurtardı
18:36 "Barış Pınarı Harekatı" şehitleri için tören
18:36 Wang görüşmesi
18:36 "Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz"
11.10.2019 18:40:10