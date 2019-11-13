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Tuşba Belediyesi ekipleri köpek yavrusuna sahip çıktı

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu doyurduktan sonra barınağa teslim ettiler.

13.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:25Tuşba Belediyesi ekipleri köpek yavrusuna sahip çıktı
'ın Belediyesi ekipleri, açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu doyurduktan sonra barınağa teslim ettiler.

Van- karayolu üzerindeki boş arazide açlıktan baygın düşen köpek yavrusunu fark eden vatandaşlar, Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine verdi. Olay yerine giden Tuşba Belediyesi ekipleri, açlıktan güçsüz düşen yavru köpeğe süt vererek besledi. Ekipler, daha sonra sokak hayvanları toplama aracına bindirdiği yavruyu, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezine götürdü. Burada veterinerler tarafından müdahale edilen yavru köpek, hijyenik ortamda gözetim altına alındı.

Yavru köpeğin tamamen iyileştikten sonra yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi. - VAN

Tuşba, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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