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Tuşba Belediyesi kurban satış ve kesim noktalarını belirledi

Van'ın Tuşba Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alarak, yine sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için satış ile kesim noktaları belirledi.

31.07.2019 16:03 Tuşba Belediyesi kurban satış ve kesim noktalarını belirledi
Van'ın Tuşba Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alarak, yine sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kesmeleri için satış ile kesim noktaları belirledi.

Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurban farizasını yerine getirmeleri ve sorunsuz bir bayram geçirmeleri için bir dizi önlem aldı. Bayram süresince satış ve kesim yerlerinde hijyene dikkat edilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi gibi tedbirleri alacaklarını dile getiren Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kalecik Mahallesi Erciş Yolu Üzeri Can Petrol arkasında bulunan Van Gölü Öğrenci Yurdu yanı ile Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi'nde bulunan Ammar Oto Yıkama yanını kurban satış noktası olarak belirlendiği ve kesinlikle cadde ve sokaklarda satış yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan Van Gölü Mezbahanesi ile Kalecik Mahallesi Erciş Yolu Üzeri Can Petrol arkasında bulunan Van Gölü Öğrenci Yurdu yanı ile Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi'nde bulunan Ammar Oto Yıkama'nın aynı zamanda kurban kesim yeri olarak da belirlendiğini kaydeden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park ve dinleme alanlarında, alışveriş merkezleri etrafında ve göze hoş gelmeyecek, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olacak biçimde kesim yapılmasına izin verilmeyeceği, kesim yerleri dışında yapılan kurban satış ve kesimleri için cezai işlem uygulanacağını belirttiler. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bayram öncesi ve süresince satış ile kesim yerlerinde halkın sağlığını düşünerek, temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda görevlendirme yapılacağını vurguladılar. - VAN

Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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