Tuşba Belediyesi'nden Mevlid-İ Nebi Programı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:08



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:08

Van merkez Tuşba Belediyesi'nin düzenleyeceği Mevlid-i Nebi programına katılmak üzere Şair Dursun Ali Erzincanlı ile Dünya Kur'an-ı Kerim'i okuma birincisi Hafız Muhammed Cemal ile ilahi sanatçısı Recep Aslan Van'a geliyor.Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Mevlid-i Nebi programı bu yılda bir birinden değerli olan ve halk tarafından büyük teveccüh gören isimlerin katılımları ile gerçekleştirilecektir. Van halkının istek ve talepleri doğrultusunda davet edilen Türkiye'nin yakından tanıdığı Şair Dursun Ali Erzincanlı, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Muhammed Cemal ile ilahi sanatçısı Recep Aslan 26 Kasım 2018 Pazartesi Günü Saat 14: 00'te İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Mevlid-i Nebi programına katılacaklar. Programın ücretsiz olduğunu ve tüm Van halkının davetli olduğunu belirten Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, insanlık olarak ancak Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) hayatını kendilerine örnek aldıkları vakit ancak gerçek dünyevi huzuru ve mutluluğu yakalayabileceklerini vurguladı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazret-i Muhammed'in (S.A.V) aşkına bütün alemlerin yaratıldığını anlatan Başkan Özgökçe, "Biz de kainatın uğruna yaratıldığı Hazret-i Peygamberimizi anmak, anlamak ve vefalı, kadirşinas halkımıza bu aşkı sunmak için bu programları düzenliyoruz. O'nu ne kadar anlasak da anlatsak da azdır. Hazret-i Peygamberin ahlakıyla ahlaklanmak, sünnetlerini yapmak gerekmektedir. Gerçek saadet için hayatımızın her alanında Hazret-i Peygamberimiz yer almalı ve O'nu çok çok sevmek lazımdır" dedi.Başkan Özgökçe, "Peygamberimizin dünyaya gelişinin dünyada sadece ülkemizde idrak edilen Mevlidi Kandili ve Mevlidi Nebi haftası münasebetiyle bizlerin de manevi dünyamızda iyilik, iman ve kutlu değerlerin yükselişine vesile olması en büyük duamızdır. Bütün müminlerin huzur bulduğu bu gün ve gecede, Peygamberimizin mübarek davasını anlamak için manevi duyguların önemine yoğunlaşılmalı ve bu sayede mukaddes ve en son hak dinimizin bizlere sunduğu üstün değerler anlaşılmalıdır. Küslüklerin son bulduğu, yardıma muhtaç kimselere, hastalara şefkat ve yardım elinin uzatılması ile bu güzel gün ve geceler daha da anlamlı hale gelecektir. Bu temennilerle, Allah katında edilen bütün duaların kabul edilmesini, İslam alemi, Tuşbamız ve Vanımız için Mevlid Kandili'nin bütün güzelliklerin, adaletin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin yolunu açmasını ve bizlerin manen ve madden terekkiyatta ve hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz eder, Aziz halkımızın Mevlidi Nebi haftasını tebrik eder Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine sizi ve bizi tam muvaffak eylemesine Rahmet-i İlahiyeden niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN