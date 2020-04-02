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Tuşba Belediyesinden çıkan haberlere yalanlama

Van'ın Tuşba Belediyesi, bazı sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan haberleri yalanladı.

02.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:22
Tuşba Belediyesinden çıkan haberlere yalanlama
Van 'ın Tuşba Belediyesi, bazı sosyal medya ve haber sitelerinde çıkan haberleri yalanladı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya ve haber sitelerinde kötü niyetli kişilerce Tuşba Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Salih Akman hakkında gerçeği yansıtmayan asılsız iddia ve paylaşımlarla bilinçli olarak karalanma kampanyası yürütülmektedir. İddiaların aksine Tuşba Belediyemize Mayıs 2019 tarihinden bu yana hiçbir personel alımı yapılmamıştır. Ancak Muradiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan bir kişi, Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden ve belediyemizin de ihtiyacı doğrultusunda iddia edildiği gibi başkan yardımcılığına değil, birim müdürü olarak naklen ataması gerçekleşmiştir. 'Ablasının oğlunu Özel Kalem Müdürü yaptı' yönündeki iddia da tamamen yalan olup, belediye başkanımız ile birinci derecede hiçbir yakınlığı bulunmamaktadır. Sosyal hizmetler uzmanı olan personel, özel malem müdürü olarak atanmamış, yaklaşık bir yıldan beri özel kalem müdürlüğü görevini vekaleten yürütülmektedir. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği kritik süreci fırsat bilerek ideolojik bazı çevrelerin kurumumuzu ve Belediye Başkanımız Salih Akman'a yönelik karalama girişiminde bulunulması, toplumun kurumlarımıza ve devletimize duyduğu güveni zayıflatma ve zaafa uğratma çabasının bir ürünüdür. Gönül isterdi ki; bölgenin en büyük millet bahçesi, İskele-Van Yüzüncü Yıl Üniversite sahil yolu, 5 kilometrelik bisiklet yolu, Ağartı Halk Plajı, bölgenin tek semt çarşısı ile AVM ve otel projeleri gibi Tuşba'mızın kalkınmasına ve dolayısıyla işsizliğe çare olacak dev projeleri hayata geçirmekle meşgul olan bir yöneticiyi sadece nakil ile kadrosunun karşılığı olan bir şube müdürlüğüne gelen bir personel üzerinde karalama kampanyasını yürütülmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Tüm Tuşba halkı bilsin ki bizim yaptığımız tek bir şey var, halkımızın umutlarını filizlendirmek. Biz umutları filizlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bizi kurtaracak tek bir şey var, o da çok konuşmak değil çok çalışarak yeni projeler hayata geçirmektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Salih Akman, Tuşba, Van, Güncel
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