Tuşba Belediyesinden 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele' paneli

VAN (İHA) – Van 'ın Tuşba Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla bir panel düzenledi.Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Avukat Hatice Özmen ile İlahiyatçı Enise Eker'in panelist olarak katıldığı panel, Kalecik Mahallesi'nde bulunan Huma Hatun Kız Meslek Lisesinin konferans salonunda yapıldı. Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda kadının katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Tuşba Belediye Başkan Vekili Azad Gülengül, Belediye Başkanı Salih Akman'ın programa katılmayı çok istemesine rağmen belediyenin bazı bakanlıklar nezdinde yürütülen projelerinin takibi için Ankara'ya gitmek zorunda kaldığını ve bu yüzden katılamadığını, ancak tüm katılımcılara selamlarının olduğunu söyledi.Kadını Allah'ın emaneti olarak gören bir dinin mensupları olduklarını belirten Başkan Vekili Gülengül, "Doğuştan farklı özelliklerle dünyaya gelmiş olsak da hak ve adaletle eşit olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bir anne, bir eş, bir evlat, bir kardeş, komşu, arkadaş olan kadının onuruna, haysiyetine yönelik yapılan her türlü saldırıyı tüm insanlığa yapılmış sayıyor, 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' diyoruz" ifadelerini kullandı.Son yıllarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yasal düzenlemelere büyük önem verilmesine rağmen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şiddetin arttığını ifade eden Gülengül, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadına yönelik yaşanan baskı, şiddet ve hak ihlallerine karşı ciddi çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Başkan Vekili Gülengül, "Siz anneler, evlatlarınızı yetiştirirken, kız-erkek ayrımı yapmadan her çocuğa birey mantığıyla yaklaşmalı; çocuklarına eşit sevgi, saygı ve ilgi göstermelisiniz. Toplumdaki her birey bu yönde eğitilmeli, kız çocuklarının aileleri tarafından değer verilme ve saygı görmenin önemine dikkat çekilmeli, her türlü cinsiyetçi baskılar ortadan kaldırılmalıdır. Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmelidir" diye belirtti.Başkan Vekili Gülengül'ün yaptığı açılış konuşmasının ardından Avukat Hatice Özmen, 'Kadının Hukuksal Hakları' ve İlahiyatçı Enise Eker ise 'İslam'da Kadının Yeri' ile ilgili birer konuşma yaptılar. Düzenlenen panelin ardında Geleneksel Van Evleri'nin önüne gelen kadınlar; ayakkabılarını çıkardıktan sonra 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir', 'Kadına şiddete sıfır tolerans', 'Kadın ve erkek biriz ve birlikte güçlüyüz', 'Haddini aşan öfkeye yenik düşme', 'Şiddete hakkın yok' şeklindeki afiş ve dövizleri açtı. - VAN