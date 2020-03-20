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Tuşba Belediyesinden kiracılarını rahatlatacak karar

Van'ın Tuşba Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kepenk kapatan kiracılarının bu zor günleri atlatabilmesi için 3 ay süre ile kira bedelinde yüzde 50 indirime gitti.

20.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:33
Tuşba Belediyesinden kiracılarını rahatlatacak karar
Van'ın Tuşba Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kepenk kapatan kiracılarının bu zor günleri atlatabilmesi için 3 ay süre ile kira bedelinde yüzde 50 indirime gitti.

Dünyayı etkisi altına alan ve küresel anlamda bir salgın haline dönüşen korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge çerçevesinde geçici bir süreliğine kapatılma kararı alınan iş yerleri için Tuşba Belediyesi devreye girdi. Bu kapsamda kepenk kapatan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bulunan belediyeye ait düğün salonu ile kafeterya ve benzeri işletmelerin sahiplerini rahatlatacak bir karar alındı. Bugün gerçekleştirilen encümen toplantısında kiracıların daha zor duruma düşmemesi için 3 ay boyunca kira bedellerinde yüzde 50 indirime gidildi.

Yaşanan salgın tedbirleri çerçevesinde ilçe sınırlarında kapanan iş yerlerinin olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Belediyemize ait iş yerlerinde kiracı olan esnafımızın yaşanan bu ekonomik daralmadan en az zararla çıkabilmeleri ve eleman çıkarmamaları için kira bedelinde yüzde 50 indirim kararı aldık. Yaşanan bu salgın tehlikesi sırasında vatandaşlarımızın ilgili bakanlıkların uyarılarını dikkate almasını rica ediyorum. Biz Tuşba Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Ayrıca Tuşba Belediyesi olarak emlak vergisinden kaynaklı amme alacakları için Ocak 2020 tarihinden itibaren vatandaşlara tebligat mektupları göndermeye başladıklarını dile getiren Başkan Akman, korona virüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle vatandaşların ödeme sıkıntısı yaşayabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak tebligat mektuplarının da hafta başından itibaren durdurduklarını kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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