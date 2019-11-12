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Tuşba Belediyesinden kurs atağı

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan 30 adet el emeğini değerlendirme, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kurslarına yaklaşık bin kişi katılıyor.

12.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:57Tuşba Belediyesinden kurs atağı
'ın Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan 30 adet el emeğini değerlendirme, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kurslarına yaklaşık bin kişi katılıyor.

Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açmış olduğu kurslarla binlerce insanının hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımlarını sağlıyor. Tuşba Belediyesinin, özellikle kadınların ekonomik faaliyetlere bağlı üretime destek vermelerini sağlamak adına Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur İl Müdürlüğü işbirliğiyle açtığı kurslara ilgi her geçen gün artıyor. Hafta sonu ve hafta içi olmak üzere büyük bölümü kendi sosyal tesisleri ile bazı okul ve gençlik merkezinde açılan 30 kursa yaklaşık bin civarında kursiyerin katıldığını söyleyen Belediye Başkanı Salih Akman, kursiyerlerin buraya isteyerek ve severek geldiklerini ifade etti. Özellikle kadınların evde oturmaktansa kurslara katılarak yeni bilgiler öğrendiğinin altını çizen Başkan Akman, "Burada aldıkları eğitim ile ileride daha kolay iş bulma imkanına sahip oluyorlar" dedi.

Açtıkları kurslarla kadınlara yetenekleri doğrultusunda yapmak istedikleri işler için fırsat alanları oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, kursiyerlerin buradan öğrendikleri meslekler sayesinde ev ekonomilerine de katkı sağlayacaklarına inandıklarını vurguladı. Başkan Akman, "Hedefimiz, toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, kültürel zenginliklerimizin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kadınlarımızı yeni bilgi ve becerilerle donatarak meslek sahibi yapmaktır. Aile ekonomilerini güçlendirmek, toplumda dostluk, dayanışma ve güven duygusunu pekiştirmek, boş zamanların verimli bir şekilde kullanımını sağlamaktır. Bu amaçla açmış olduğumuz 30 kursumuza yaklaşık bin kişi katılıyor" ifadelerini kullandı. - VAN

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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