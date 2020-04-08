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Tuşba Belediyesinden maske ve eldiven dağıtımı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ile market, pastane, kasap ile fırın çalışanları ve müşterilerine maske ile eldiven dağıttı.

08.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:59
Tuşba Belediyesinden maske ve eldiven dağıtımı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede faaliyet gösteren alışveriş merkezleri ile market, pastane, kasap ile fırın çalışanları ve müşterilerine maske ile eldiven dağıttı.


Tuşba Belediyesi, dünyada ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve insan sağlığını tehdit altına alan korona virüse karşı alınan önlemleri arttırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren genelge gereği, insanların günlük ihtiyaçlarını görebileceği iş yerlerinde hijyeni sağlamak amacıyla maske ve eldiven kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardında pazar yerlerinde hem esnafa hem de vatandaşlara düzenli olarak maske ve eldiven dağıtan Tuşba Belediyesi, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiği ilçedeki alışveriş merkezleri başta olmak üzere market, pastane ve kasap ile fırınlarda maske ve eldiven dağıtımı yaptı.


Belediye Başkanı Salih Akman'ın bizzat iş yerlerini ziyaret ederek sahiplerine bakanlığın ilgili genelgesini ulaştırıp içeriğine uyulmasını istedi. Korona virüs salgınından korunma ve tedbir amaçlı olarak genelgeyi tebliğ eden Başkan Akman, iş yeri çalışanlarına hem de gelen müşterilere eldiven ve maske dağıtarak mutlaka kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın bizzat kendisinin katılarak yapılan uygulamanın yerinde ve isabetli bir karar olduğunu belirten esnaf, korona virüs ile mücadelenin başladığı günden beri Tuşba Belediyesinin önlem alma amaçlı yaptığı çalışmaları beğendiklerini söyleyerek, Başkan Akman'a teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Salih Akman, Tuşba, Güncel
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