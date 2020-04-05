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Tuşba Belediyesinden temizlik seferberliği

Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

05.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:19
Tuşba Belediyesinden temizlik seferberliği
Van 'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin dört bir yanında yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.

Tuşba Belediyesi ekipleri, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 10 merkez mahalle ile halkın ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yol süpürme, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Pazar günü olması münasebetiyle iş yerlerinin kapalı oluşunu fırsat olarak değerlendiren Tuşba Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'ne girerek 4 koldan yol yıkama, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Çalışmaların gece gündüz hummalı bir şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Korona virüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ekiplerle ilçemizdeki tüm ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, banka şubelerimizi, 67 mahallemizde bulunan cami, taziye evleri ile Kur'an kursları ve halkın ortak alanlarını dezenfekte ettik. 10 merkez mahallemizin tüm cadde ve sokaklarını sıra ile yıkayarak geliyoruz. Bugün de tüm ekiplerimiz sanayi sitemizi baştan sona tazyikli su ile yıkıyorlar" dedi

Tuşba Belediyesinin tüm birimleriyle işinin başında olduğunu dile getiren Başkan Akman, "Tüm ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktan geçer. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan 'Evde Kal' çağrımızı yineliyoruz. Çalışmalarımızı da bu kurallara uyarak yürütüyoruz. Rabbimden tüm hemşehrilerime sağlıklı ve hayırlı günler diliyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuşba, Van, Güncel
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