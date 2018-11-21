Tuşba'da Cami, Taziye Evi ve Kur'an Kursunun Temeli Atıldı

Tuşba
'nın Seyrantepe Mahallesi
'nde cami, taziye evi ve Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.
Tuşba Belediyesince yapılacak cami, taziye evi ve Kur'an kursunun temel atma töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
, mahallede cami, taziye evi ve Kur'an kursuna ihtiyaç olduğunu söyledi.
Belediyelere yapılan görevlendirmelerin ardından Van
'da değişimin yaşandığını aktaran Zorluoğlu, "Son birkaç yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve hükümetimizin destekleriyle Van'da belediyecilik anlamında çok önemli projeler başlatıldı. Bunların en yakın şahidi sizlersiniz. Bütün mahallelerimizi, bu belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak için gayret gösteriyoruz. Seyrantepe Mahallemiz de öncelik verdiğimiz mahallelerimizden biridir." dedi.
Yapılan yatırımların huzur ortamı üzerine kurulduğunu dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Bu memlekette huzur sağlandıktan sonra burada yapılamayacak hiçbir hizmet yoktur. Onun için bu şehirde huzurun anahtarı ve sahipleri olan sizden özel istirhamım, çocuklarınıza, çocuklarımıza sahip çıkacaksınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bir takım terör örgütlerinin ağına düşmesine engel olacaksınız. İnşallah bizler de bu huzur ortamı içerisinde bu mahallemize ve Van'ımızın toplam 680 mahallesine çok daha güzel belediye ve devlet hizmetlerini getireceğiz."
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
de gerçekleştirdikleri ev toplantıları kapsamında eksikliklerin kendisine iletildiğini belirterek, "Yer sıkıntısı yaşanmasından dolayı geciken çalışmalar, mahalle sakinlerimizin arsa temin desteğiyle başladı. Havaların güzel gitmesi halinde taziye evi ve caminin kaba inşaatı kısa sürede tamamlanacak. Mahallemize hayırlı olsun. Buradan bu eserlerin hayata geçmesinde bizlere destek olan Valimiz Sayın Murat Zorluoğlu'na çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Zorluoğlu, Kaymakam Meral Uçar
, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri butona basarak çalışmaların startını verdi.
Zorluoğlu törenin ardından konuk olduğu evde vatandaşlarla sohbet etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:29