Tuşba'da "Fikirler Konuşuyor" Projesi

Tuşba
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Tuşba'da Fikirler Konuşuyor" etkinliğinde düzenlenen münazara yarışmasının finali yapıldı.
Kentteki bir kolejin konferans salonunda düzenlenen yarışmada Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
, gençliğin gelecekte fikirlerini en iyi şekilde aktaracağını söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani de münazaraların öğrencilerin tezlerini ve antitezlerini anlatırken onlara önemli katkı sağladığını ifade etti.
Öğrencilerin kendilerini ifade etmeden önce araştırma ve bilimsel çalışmalar yaptığını anlatan Ceylani, çalışmaların öğrencilerde ciddi bir sinerji oluşturduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından münazara yarışmalarında finale kalan öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Güncel
Kaynak: AA