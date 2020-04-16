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Tuşba'da 'izin komisyonu' hizmet vermeye devam ediyor

Van'ın Tuşba ilçesinde korona virüs önlemlerinin ardından Abdurrahman Gazi İMKB Lisesinde oluşturulan 'izin komisyonu' hizmet vermeye devam ediyor.

16.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:56
Tuşba'da 'izin komisyonu' hizmet vermeye devam ediyor
Van 'ın Tuşba ilçesinde korona virüs önlemlerinin ardından Abdurrahman Gazi İMKB Lisesinde oluşturulan 'izin komisyonu' hizmet vermeye devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşımın yasaklanarak izne tabi tutulmasının ardından Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Abdurrahman Gazi İMKB Lisesinde Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu başkanlığında kurulan komisyon tarafından izinler verilmeye devam ediyor. Bugünlerde yalnızca geçerli bir sebebi olan ve bunu da resmi bir belgeyle kanıtlayan yolculara yolculuk izni verilebiliyor. Abdurrahman Gazi İMKB Lisesine gelen vatandaşlar, okul binasına alınmadan önce bahçede sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekletiliyor. Van Valiliği tarafından otogara yakın olmasından dolayı Tuşba ilçesinde bulunan Abdurrahman Gazi İMKB Lisesi binası içerisinde kurulan 'izin komisyonu', yolculuk yapmak isteyen vatandaşın talebine cevap veriyor. Bu bağlamda yolcular komisyona resmi evrakla birlikte seyahat etmek istediği ili dilekçeyle bildirip komisyonun onayını alıyor. Biletleme işlemi ise komisyon kararının ardından başlıyor. İzni alan yolcu bu defa hizmet veren otobüs firmasına giderek biletini alıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tuşba, Van, Güncel
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