09.07.2019 17:12
Haberler» Güncel» Haber

Tuşba ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

Tuşba ekibi Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmada, Van'ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen yarışmada, Van'ın Tuşba Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, düzenlemeli dalda 11 ilin katılımıyla yapıldı. Yarışmada, Van'ı temsil eden Tuşba Halk Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü, almış olduğu 89.57'lik derece ile Türkiye üçüncüsü oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdulkadir Sancaklı, "2 yıldır Tuşba Halk Eğitim Merkezi GSK olarak katıldığımız Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Yıldızlar Türkiye Finalinde bu yıl Türkiye üçüncüsü olduk. Klasik haline gelen halkoyunları ekibimizin başarı halkalarına dansın sultanları yeni bir halka ekleyerek bizleri gururlandırmıştır. Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Gençlik Spor Kulübü adına yarışmaya katılan yıldız kızlarımız Bursa'da düzenlenen Türkiye Halkoyunları Final Yarışmasında üçüncü olarak bizleri yeniden sevince boğmuştur. Bu başarıda emeği geçen kurum yöneticilerimize ve ekibimizi yarışmaya hazırlayan eğitmenlerimize ve kendileri küçük başarıları büyük yıldız kızlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN
Kaynak: İHA
Türkiye, Tuşba, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:22   Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış...
18:22   İzmir'deki göçmen kaçakçılığı operasyonu
18:22   Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ürdün'de toplandı
18:20   "Türkiye hukuk devletidir"
18:20   Suça karıştığı tespit edilen Suriyeliler sınır dışı edildi
18:20   Çaldıran'da sağanak sele neden oldu
18:20   Cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı