Tuşbalı Çocuklar Yeni Parka Kavuştu

Tuşba
Belediyesince yaptırılan yeni çocuk parkı, törenle açıldı. Altıntepe
Mahallesi'nde Tuşba Belediyesince yaptırılan parkın açılışı törenle yapıldı. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
, açılışta yaptığı konuşmada, Tuşba'nın önceki dönemlerde belediyecilik hizmeti alma noktasında en zayıf bölge olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu yüzden Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe
ve ekibinin yaptığı bu hizmetler bizim için çok önemlidir. Şu süreçte Tuşba'da asfalt dökülmeyen yer kalmadı. Bunu belediyenin şartlarıyla mukayese ettiğiniz zaman bu çok ciddi bir başarıyı ifade ediyor."
Belediye Başkanı Özgökçe ise yıllardır ihmal edilen hizmetleri 4 yıl gibi kısa bir sürede kıt bir bütçeyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bizden önce bu arazi bomboş bir alandı. Çocuklarımız bu alanda çamurun içinde oynuyorlardı ama şimdi Tuşba Belediyesinin eliyle çocuklarımız mükemmel parklara sahip oldu. İmkan ve fırsat verildiğinde işin en zor kısmını tamamlıyoruz. İnanıyoruz ki Büyükşehir Belediyemiz ile 13 ilçemiz ak ellere geçecektir. Bu şekilde insanlarımız hizmet görecektir."
Törene AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas
, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
, AK Parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Van,Ak Parti,Tuşba
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:08