TÜSEB, COVID-19 salgını ile mücadelede güven veriyor

TÜSEB, COVID-19 salgını ile mücadelede güven veriyorİSTANBUL - COVID-19 salgınına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda TÜSEB'e kritik görevler verildi. Sağlık Bakanı Koca'nın talimatı ile gerçekleştirilen çalışmalar TÜSEB Başkanı Prof. Adil Mardinoğlu ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez tarafından bizzat sahada koordine ediliyor. İnanılması güç bir şekilde 72 saat içerisinde tamamı ile kurulumu, fiziksel eksiklikleri, teknik donanımları ve sarf malzemeleri ivedilikle tamamlanan COVID-19 tanı merkezleri günlük 5000 test kapasite ile hizmet veriyor.TÜSEB ayrıca çağrısını düzenlediği projeler ve Moleküler Biyoloji Derneği ile işbirlikleri aracılığı ile tanı merkezlerinde istihdam edilecek Biyolog ve Moleküler Biyologları destekliyor. TÜSEB tanı merkezlerinde istihdam edilen biyolog ve moleküler biyologlara iş sağlığı ve güvenliği, biyogüvenlik, hijyen ve sanitasyon ile bilgi güvenliği gibi konularda eğitim veriliyor. Eğitim verilen personel TÜSEB projelerinde istihdam ediliyor. Tanı merkezlerinde görev alan tüm personel'in çalışma saatleri dışında tek kişilik odalarda konaklamalarına ve beslenmelerine titizlik gösteriliyor.TÜSEB'in koordinasyonunda hizmet vermeye başlayan ilk büyük tanı merkezi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde kuruldu. Muhabirimizin edindiği bilgiye göre 28.03.2020'de başlayan TÜSEB-Ümraniye tanı merkezi kurulumu büyük bir hızla tamamlanarak 31 Mart 2020'de e-nabız'a ilk sonuçların girilmesi sağlanmış durumda. Günlük 5000 test kapasitesi ile çalışmaya başlayan bu merkezde hastanelere başvuran vatandaşların yanı sıra COVID-19 ile aktif mücadele eden çalışan sağlık personeli de taramadan geçirilecek. TÜSEB'in bu faaliyetlerine çeşitli devlet ve vakıf üniversiteleri ile kamu ve özel kuruluşların desteği de oldukça fazla. Benzer şekilde büyük bir gayret ve özveri ile TÜSEB tarafından kurulumu yine kısa süre içerisinde tamamlanan TÜSEB Aziz Sancar COVID-19 tanı merkezininde de bugün deneme testlerini gerçekleştirerek, yarın ilk sonucun bu merkez tarafından da e-nabız'a girilecek. Ankara'daki tanı merkezinin de hafta sonuna kadar 5000 kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor. TÜSEB tarafından idare ve koordine edilen bu merkezlerde konusunda uzman biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik mezunları 3 vardiya halinde 24 saat çalışmaya devam ediyor. Bu merkezlerin kurulumunun yine Sağlık Bakanı Koca'nın gerekli gördüğü diğer illerde yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA