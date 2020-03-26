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TÜSEB'den Kovid-19 mücadelesi kapsamında bilim dünyasına çağrı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında TÜSEB'in aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme projelerinin yanı sıra tedavi süreçlerinde çok ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının yerli üretimine...

26.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:10
TÜSEB'den Kovid-19 mücadelesi kapsamında bilim dünyasına çağrı
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında TÜSEB'in aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme projelerinin yanı sıra tedavi süreçlerinde çok ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının yerli üretimine yönelik projeler için çağrı yaptığını belirterek, "Sağlıkta dışa bağımlılığın azaltılması açısından yerli üretimin önemini göz önünde bulundurarak ivedilikle çıkılan bu çağrılar kapsamında hedeflenen ürünler, ülkemiz için stratejik önceliğe sahiptir." dedi.
Türkez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 mücadelesi kapsamında TÜSEB tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
TÜSEB'in bu süreçte de ülke için stratejik öneme sahip konularda öncü olma hedefine uygun adımlar atmaya devam ettiğini dile getiren Türkez, kurumun, etkisi küresel boyuta ulaşan Kovid-19'a ilişkin yerli ve milli çözümler üretmek adına kamu ve özel sektöre yönelik uygulamalı iş birliği ve stratejik Ar-Ge projeleri için özel çağrılara çıktığını aktardı.
Prof. Dr. Türkez, bu kapsamda TÜSEB'in ilkini 13 Mart'ta yaptığı çağrıların önemine işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında TÜSEB olarak, aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme projelerinin yanı sıra tedavi süreçlerinde çok ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının yerli üretimine yönelik projeler için çağrı yaptık. Sağlıkta dışa bağımlılığın azaltılması açısından yerli üretimin önemini göz önünde bulundurarak ivedilikle çıkılan bu çağrılar kapsamında hedeflenen ürünler, ülkemiz için stratejik önceliğe sahiptir. Bu kapsamda TÜSEB, koronavirüs tanı ve tedavisinde kullanılacak nitelikte biyomedikal ürün ve cihazların geliştirilmesine yönelik 13 Mart tarihinden itibaren 4 farklı çağrıya çıktı. Çağrı kapsamında, yapılan başvuruların online panel sistemleri ile değerlendirileceği, destek kararlarının ivedilikle yürütücülerine iletileceği ve fonlama sürecinin hızlı geliştiği bir yaklaşımla hareket edilecek. TÜSEB içinde bulunulan koronavirüs ile mücadele döneminde de üzerine düşen görevi en iyi şekilde ifa etmek için proje çağrılarını sürekli yenileyecek ve başvuruları sürekli alacak."
"TÜSEB'in hedefi, yerli ve milli ilaç üretimine destek sağlamak"
Hasan Türkez, çağrı kapsamındaki dört başlığa da değinerek, şunları kaydetti:
"Yerli tanı kitlerinin enfekte vakaların tespitindeki işlevi ve kritik önemi doğrultusunda koronavirüs tanısına yönelik tanı kiti adayları ve klinik araştırma çalışmaları TÜSEB tarafından desteklenecek. Virüsten etkilenen vatandaşlarımızın tedavisine yönelik biyoteknolojik ve konvansiyonel ilaç, aşı ve hücresel tedavi çalışmaları da TÜSEB'in desteği kapsamında bulunuyor. Ayrıca, TÜSEB bu dönemde ilk kez uyguladığı güdümlü veya davet usulü organize edilecek projeler aracılığıyla Ar-Ge ve klinik araştırma çalışmalarını da destekleyecek. Böylece gerçekleştirilecek yatırım ve tesisleşme atılımı hem halk sağlığı hem de milli ekonomi açısından önemli olmakla birlikte, yerli ve milli ilaç üretimine destek sağlanması TÜSEB'in başlıca stratejik hedeflerindendir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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