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TÜSEB'in Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı değerlendirme sonuçları...

Sağlık Bakanlığının ilgili Ar-Ge Kuruluşu olan TÜSEB yeni yönetim döneminde sağlık ürünlerinde ve teknolojilerinde yerlileşme ve millileşme sürecine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

26.12.2019 14:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:44 TÜSEB'in Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı değerlendirme sonuçları...
Sağlık Bakanlığının ilgili Ar-Ge Kuruluşu olan TÜSEB yeni yönetim döneminde sağlık ürünlerinde ve teknolojilerinde yerlileşme ve millileşme sürecine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından üst yönetimi birkaç ay önce oluşturulan TÜSEB'in öncelikli hedefleri arasında, yerli ve milli tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesine öncülük edecek araştırma gruplarının desteklenmesi geliyor. Bu doğrultuda, ilaç hedefi ve/veya hedefli ilaç olarak kullanılma potansiyeli bulunan moleküllerin tespitine yönelik moleküler modelleme ve biyoinformatik yaklaşımların geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlayan proje önerileri için çıkılan "2019-TA-02 kodlu ve Hesaplamalı Yapısal Biyoloji isimli Stratejik Ar-Ge Proje Çağrısı"na yapılan başvuruların değerlendirmeleri tamamlandı.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu tarafından yapılan açıklamada "Hesaplamalı biyoloji ve biyoinformatik alanında uzman hakemler tarafından gerçekleştirilen bilimsel değerlendirmeler neticesinde, söz konusu çağrı için ayrılan bütçe de dikkate alınarak, çağrı kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunan 21 başvuru arasından 10 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Bu projeler aracılığı ile ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulan ve Türkiye Genom Projesinin çıktılarını analiz edebilecek yerli insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Desteklenmesine karar verilen proje başvuruları şöyle;

Proje Yürütücüsü Yürütücü Kuruluş

Pemra Özbek Sarıca Marmara Üniversitesi

Özge Şensoy Medipol Üniversitesi

Gizem Tatar Karadeniz Teknik Üniversitesi

Saliha Ece Özbabacan İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Ezgi Karaca Erek İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Günseli Bayram Akçapınar Acıbadem Üniversitesi

Zehra Özlem Keskin Özkaya Koç Üniversitesi

Kemal Yelekçi Kadir Has Üniversitesi

Pakize Cantürk Kılıçkaya Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Serdar Durdağı Bahçeşehir Üniversitesi - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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