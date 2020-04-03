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TÜSEB'in kurduğu Kovid-19 test merkezlerine 1 milyon liralık bağış

İlaç firması Gilead Sciences'ın Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere oluşturduğu 1 milyon liralık fon, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde İstanbul ve Ankara'da kurulan test merkezlerine gerekli ekipman ve malzemelerin alınması...

03.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:30
TÜSEB'in kurduğu Kovid-19 test merkezlerine 1 milyon liralık bağış
İlaç firması Gilead Sciences'ın Türkiye 'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılmak üzere oluşturduğu 1 milyon liralık fon, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde İstanbul ve Ankara 'da kurulan test merkezlerine gerekli ekipman ve malzemelerin alınması için bağışlandı.
TÜSEB'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgınıyla mücadelede kamu ve özel sektör kuruluşlarının topyekün seferberliği her geçen gün artarak devam ediyor.
Bu noktadan hareketle, 2019'da dünyanın en inovatif ilaç şirketi seçilen Gilead Sciences'ın salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla oluşturduğu 1 milyon liralık fon, TÜSEB'in bünyesinde kurulan biri İstanbul'da, diğeri Ankara'da olmak üzere 2 yeni Kovid-19 test merkezinin açılması için gerekli ekipman ve malzemelerin bağışında kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, Sağlık Bakanlığının hedefleri arasında Kovid-19'a yönelik test sayısının artırılmasının bulunduğunu aktardı.
- "Yeni merkezler günde 30 bin test yapılmasının önünü açacak"
Testlerin hastalığın kimde olduğunun hızlı bir şekilde tanımlamasını ve tedavi için hastanelere yatışın gerçekleşmesini sağladığına işaret eden Mardinoğlu, şunları kaydetti:
"Bilinen vakaları izole etmeyi sağlayarak, başkalarıyla temas etmelerini önler ve virüsün yayılma hızını yavaşlatır. Bu kapsamda Gilead'ın desteği ile TÜSEB bünyesinde birisi İstanbul, diğeri Ankara'da 2 test merkezinin kurulmasını sağladık. Bu merkezler, test kapasitemizi yaklaşık 2 katına çıkartarak günde 30 bin test yapılmasının önünü açacak."
Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin de dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu büyük sağlık sorununa karşı insanların sağlığını korumak için hemşiresinden doktoruna, hasta bakıcısından ambulans şoförüne kadar bütün sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle ve cansiperane mücadele verdiklerini belirtti.
Sağlık camiasının mücadelesine destek olmak amacıyla 1 milyon liralık fon oluşturduklarını aktaran Girgin, "Bu katkımızın, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerde, pandemiyle mücadelede kendi hayatlarını riske atan tüm sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür olarak kabul edilmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gilead Sciences, İstanbul, Türkiye, Ankara, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››TÜSEB'in kurduğu Kovid-19 test merkezlerine 1 milyon liralık bağış - Haberler

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