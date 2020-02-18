TÜSEB'in Yapay Zeka Araştırma Proje destekleri açıklandı

TÜSEB'in ülkemizin sağlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan proje desteklerine biyoinformatik ve yapay zeka alanlarındaki projeleri de eklendi.
TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı "TÜSEB 2019-TA-01 Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje" çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sürecinin tamamlandığı ifade edildi.
Desteklemesine karar verilen Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Projelerinde, yakın zamanda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda TÜSEB çatısı altında kurulan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü'nün vizyonuna uygun biçimde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yeni nesil yapay zeka ve veri bilimi teknolojileri geliştirilecek ve uygulanacak.
Yapılan açıklamada, 20 farklı üniversiteden toplam 30 araştırma grubunun projelerinin desteklenmesine karar verildiği belirtildi. Bu projeler aracılığı ile farklı biyolojik seviyelerden yeni nesil teknolojiler ile üretilen yüksek boyutlu biyolojik verilerin sistem biyolojisi ve biyoinformatik yaklaşımları ile analiz edileceği vurgulandı. TÜSEB'in söz konusu projelerinde hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik çok daha hızlı, düşük maliyetli ve daha etkin stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
İşte desteklenmesine karar verilen araştırma grupları ve üniversiteler ise şöyle:
"Abdullah Karaer - İnönü Üniversitesi
Bala Gür Dedeoğlu - Ankara Üniversitesi
Berat Doğan - İnönü Üniversitesi
Berna Tan - İstanbul
Medeniyet Üniversitesi
Beste Turanlı - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Çiğdem Erol - İstanbul Üniversitesi
Elif Pala - SANKO Üniversitesi
Emre Keskin - Ankara Üniversitesi
Esra Göv - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
F. Erdoğan Sevilgen- Phi Tech Biyobilişim
Gökhan Yıldız - Karadeniz Teknik Üniversitesi
Görkem Tuncay - İnönü Üniversitesi
Hilal Kazan - Antalya Bilim Üniversitesi
İ. Emrah Nikerel - Yeditepe Üniversitesi
M. Şerif Aydın - İstanbul Medipol Üniversitesi
M. Erkan Karabekmez - İstanbul Medeniyet Üniversitesi
M. Yüsra Doğan - İstanbul Medipol Üniversitesi
Ogün Adebali - Sabancı Üniversitesi
Özlem Ateş Duru - Nişantaşı Üniversitesi
Özlen Konu Karakayalı - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Öznur Taştan Okan - Sabancı Üniversitesi
Pınar Pir - Gebze Teknik Üniversitesi
Safiah Olabi - Gaziantep Üniversitesi
Stuart James Lucas - Sabancı Üniversitesi
Şefika Kutlu Ülgen - Boğaziçi Üniversitesi
Tuğba Süzek- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tunahan Çakır- Gebze Teknik Üniversitesi
Tunca Doğan- Hacettepe Üniversitesi
Turan Demircan- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Zerrin Işık- Dokuz Eylül Üniversitesi" - İSTANBUL