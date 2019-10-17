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TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ilettiklerini belirterek, mektupta Türkiye'nin terör ile mücadele hedefini, Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladıklarını bildirdi.

17.10.2019 16:21

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgede bir terör devleti kurulmasının önüne geçmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yurt dışında bir kara propaganda düzenleniyor. Türkiye'nin savaştığı yönünde algı oluşturmak için yapılan propagandanın önüne geçmek amacıyla da iş dünyası çalışmalarını sürdürüyor. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski de söz konusu algı üzerine ABD ve Avrupa Birliği (AB) siyasi yetkililerine bir mektup gönderdi.

"TÜRKİYE'NİN BATI İTTİFAKI İÇİN ÖNEMİNİ VURGULADIK"

TÜSİAD tarafından ABD ve AB siyasi yetkililerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gönderilen mektuplara yönelik bilgi veren Kaslowski, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek, terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık."

TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi

Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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