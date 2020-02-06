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Tüsiad başkanı kaslowski : somut çalışmalarda bulunacağız

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız" dedi.

06.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:59
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, " yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız" dedi.
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Simone Kaslowski, Elazığ depreminde hayatına kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 'Kurtarma çalışmalarında tanık olduğumuz özveriyle, halkımızın depremzedelere yönelik fedakarlığı bu olayda tesellimiz oldu. Depremle ilgili en önemli unsur hazırlıklı olmaktır. Fay hatlarının üzerinde kurulmuş şehirlerimizin yer seçimleri, inşaat kalitesi kurumlarımızın görevlerini eksiksiz yapmaları hayati önemdedir. BU deprem ülkemizin pek çok noktasında özellikle İstanbul'da yaşanacak bir depremin depremin ne kadar yıkıcı olacağını bize hatırlatmalıdır. Depreme karşı gerekli bütün çalışmalar büyük bir ciddiyetle tamamlanmalı. ve gerçekleşebilecek en ağır durumlara karşı devletimiz, özel sektörümüz ilgili bütün kurumlarımız hazırlıklarımızı en üst düzeyde tutmalıyız. TÜSİAD olarak TÜRKKONFED ve UNDP ile ortaklaşa kurmuş olduğumuz 'Hedefler İçin İş Dünyası Platformu' temsilcileri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Deprem yaralarının sarılması, işsizlik ve iflasların önlenebilmesi için somut çalışmalarda bulunacağız" dedi.
Tüsiad başkanı kaslowski : somut çalışmalarda bulunacağız

Simone Kaslowski, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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