TÜSİAD Başkanı Kaslowski: "Türk-İtalyan ticari ilişkilerinin artmasından yanayız"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin artmasından yana olduklarını belirtirken, Gümrük Birliği'nin neden güncellenmesi gerektiği konusunda İtalya'da farkındalık yarattıklarını söyledi.Kaslowski, TÜSİAD heyeti olarak Roma ve Milano'daki temaslarından, İtalya-Türkiye ilişkilerine, Gümrük Birliği modernizasyonundan sanayide dijital dönüşüme kadar pek çok konuda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.TÜSİAD'ın yurt dışı ilişkilere önem verdiğini, pek çok ülkede temsilciliklerinin olduğunu ve ağlar kurduklarını anlatan Kaslowski, "Biz geçen sene bir İtalya ağı kurduk. Fulvio Villa başkanlığında kurulan bu ağda iki ülkenin iş dünyasından birçok yatırımcı, ticaret yapan kişi ve firmayı topladık. Ardından şimdi de TUSİAD İtalya network olarak ilk ziyaretimizi gerçekleştirdik. Uzun zamandır İtalya'ya gelmiyorduk. En son 6 sene önce gelmiştik." diye konuştu.İtalya'da parlamentodan, Dışişleri Bakanlığına, TÜSİAD'ın muadili İtalya Sanayiciler Konfederasyonu'na (Confindustria) kadar pek çok kurumla temaslarda bulunduklarını anlatan Kaslowski, Türkiye ve İtalya arasındaki diyaloğun önemine dikkati çekti ve "İtalya ve Türkiye'nin, iki Akdeniz ülkesi olarak birçok konuda ortak veya çelişen çıkarları olabiliyor. O açıdan bu iki ülke arasında bir istişare, bir diyalog ortamının olmasını çok önemsiyoruz." dedi.Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacminin artmasından yana olduklarını belirten Simone Kaslowski, şunları kaydetti: "(Diyalog ortamının) İki ülkenin ticaretine de önemli bir katkıda bulunabileceğini düşünüyoruz. İki ülke arasındaki ticaret 20 milyar dolar civarında. Her ne kadar İtalya'nın Türkiye'ye olan ihracatı son dönemde biraz düşmüş olsa da halen İtalya'nın önemli bir pazarı konumundayız. Potansiyel olarak çok daha büyük işler ve çalışmalar yapılabileceğinin farkındayız. Dengeli bir ticaret hacmimiz var. Türkiye'den İtalya'ya yaptığımız ihracatla, İtalya'dan yaptığımız ithalat aşağı yukarı birbirini tutuyor. Son iki senedir, biraz Türkiye'nin lehine dönüştü ama oldukça dengeli diyebiliriz.""İtalya'daki Türkiye algısına yönelik adımlar görüşüldü"TÜSİAD Başkanı Kaslowski, özellikle Confidustria Başkanı Vincenzo Boccia ile yaptıkları görüşmede karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerinin ele alındığını aktarırken, "İtalya'nın teknoloji ve inovasyon alanında oldukça başarılı projeleri mevcut. Türkiye'nin de bu konuda bazı ilginç girişimleri ve startuplar var. Dolayısıyla bu konularda iş birliğini kolaylaştıracak faaliyetlerin neler olabileceğini tartıştık. İtalya'daki Türkiye algısının daha objektif olabilmesi için konferanslar yapılabileceğini ele aldık." dedi.Kaslowski, Confindustria heyetine davette bulunduklarını açıklarken, "Onlara yapmış olduğumuz daveti olumlu karşıladılar. Vincenzo Boccia, kendi dönemi bitmeden İstanbul'a bir ziyarette bulunacak. İş birliğimizi daha kalıcı, daha sürdürülebilir temeller üzerinde tutmak için konuşmuş olduğumuz fikirler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bunları bir şekilde neticelendirip, ondan sonra bu işbirliklerini hayata geçireceğiz." dedi.-Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuİtalya temaslarında Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunu da gündeme getirdiklerini dile getiren Kaslowski, "(Türkiye'de) Çok büyük fırsatlar olduğunu herkes görüyor, ancak hepimizin bildiği bazı engeller var. Bunları aşmak için onların da bazı çalışmalara katkı vermeleri gerektiğinin farkındalar. En önde gelen konu bizim için Gümrük Birliği.Gümrük Birliği'nin neden güncellenmesi gerektiğini, örneklerle ve iş dünyasının yaşamış olduğu somut durumları onlarla paylaşmak suretiyle, ne kadar önemli olduğunu anlattık. Farkına vardıklarını düşünüyorum. O açıdan da çok faydalı bir toplantı oldu. Lojistik konusunda, limanlar konusunda nerelerde sorunların olduğunu, ne şekilde aşılabileceğini konuştuk. Birçok konuda bu ölçüde farkındalıklarının olmadığını da düşünüyorum. O açıdan faydalı toplantılar oldu." değerlendirmesinde bulundu.İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine her zaman destek verdiğine işaret eden Kaslowski, "Gümrük Birliği'ne ilişkin sorunları dinledikten sonra bunun neden öncelikli olarak çözülmesi gereken bir konu olduğunu da anladılar. Bu konu, Brexit sürecinin de yaşandığı bir dönemde daha da büyük önem kazanmış oluyor. Onu da tartışma fırsatı bulduk. Neden bizim için bu kadar önemli olduğunu da anlattık. Yapıcı bir diyalog vardı diyebilirim. Bazı konularda farklı bir anlayış, farklı bir algı olduğunu da söyleyebilirim. Açıklamalarımızla, onların soru işaretlerine cevap verebildiğimizi düşünüyorum." dedi.Türkiye'de sanayinin dijital dönüşümüSanayinin dijital dönüşümü konusuna da değinen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "AB adaylığı gibi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu gibi, dijital dönüşüm de bizim için çok önemli bir değişim ve bunu da en iyi şekilde yapmamız gerektiğini, büyüme ve verimlilik artışının büyük ölçüde dijital dönüşümle gerçekleşeceğini görüyoruz. O konuda birçok çalışmamız var. Mesela Silikon Vadisi'nde Türkiye ile olan ilgili firmalardan oluşan bir ağımız var. Dijital dönüşümden daha iyi faydalanmamız ve yeni teknolojilere yönelik gelişmelere ilişkin farkındalığımızı artırmamız yönünde çalışmalarımız var." yorumunu yaptı.Almanya'daki muadil kuruluş ile sanayinin dijital dönüşümü konusunda ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Simone Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Confindustria ile yaptığımız temasta bu konuda ortak bir çalışma yapılması ihtiyacını belirledik. Öncelikle Türkiye'nin ve İtalya'nın güçlü olan yanlarını ve birbirlerini tamamlayıcı olan konuların tespitini yapmamız gerektiğini konuştuk. Amaç tabii belli bir katma değeri ortaya koymak dolayısıyla bunu yapabilmek için tarafların güçlü yanlarını belirlemekti.Türkiye, genç bir nüfusa sahip ve İtalya'daki dünkü konuşmalarda, İtalyan tarafını şaşırtan derecede de çok önemli sayıda startuplarımız var. İtalya'da küçük ve orta ölçekli şirketlerin verimliliği yüksek, ulaşmış oldukları karlılığın da önemli bir vaka olduğunu düşünüyorum. Bu alanda yapılacak bir iş birliği bizim KOBİ'lerimizin de ilham alabilecekleri bir fırsat olabilir. Bunları ortak çalışmalarla tespit edeceğiz. Daha başındayız. Burada önemli olan niyettir. İki taraf ortak çalışmalar ile katma değer yaratacaktır. Bu şekilde iş dünyasına katkı sağlayabileceğimiz gibi, aynı zamanda iki ülkeyi de yakınlaştırabilecek bir fırsat olabilir. Her iki tarafta da bu konu önemseniyor."