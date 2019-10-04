Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ile yönetim kurulu üyeleri, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programı kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) öğrencilerle buluştu.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla başlatılan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" programı Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kaslowski, girişimcilik ruhu taşıyan üniversite öğrencilerine yenilikçi fikirlerini geliştirmelerini ve bu dönemi iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

"Gençleri girişimcilik dönüşümünün merkezine oturtuyoruz"

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaya çalıştıklarını belirten Kaslowski, şöyle konuştu:

"Dünyanın hızına uyum sağlama kabiliyetimizin reflekse dönüşmesi için girişimcilik kültürünün tohumlarının Türkiye'nin her köşesinde atılması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla 2011 yılında temellerini attığımız 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' programının bugün Türkiye'nin en yaygın ve kapsamlı erken aşama girişimcilik programına dönüşmüş olması bizleri çok mutlu ediyor. Bu programla gençlerimizi Türkiye'nin girişimcilik dönüşümünün merkezine oturtuyoruz. Girişimciliği onlara bir kariyer hedefi olarak sunuyor, alışılagelmişin dışında düşünen ve daha iyi bir dünya inşa etmek isteyen gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Programa yeni dönem başvuruları kasım ayında açılacak. Girişimcilik ruhu taşıyan tüm üniversite öğrencisi gençlerimize yenilikçi fikirlerini geliştirmek ve ekiplerini kurmak için bu dönemi iyi değerlendirmelerini öneriyorum."

"Gelecek gençlerin düşünceleriyle şekillenecek"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla her türlü desteği sağlayan TÜSİAD heyetini Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar nedeniyle girişimciliğin öneminin gün geçtikçe arttığını anlatan Şevli, Van YYÜ'nün girişimci üniversitelerin tüm özelliklerine sahip olduğunu kaydetti.

Üniversitenin Teknokent AŞ, Teknoloji Transfer Ofisi ve DAKA ile KOSGEB desteğiyle kurulacak İnnovan Girişimcilik Merkezi'nin üretilen bilginin ekonomiye ve topluma kazandırılmasında önemli rol oynayacağını aktaran Şevli, şunları söyledi:

"Van YYÜ Üniversite 4.0 kapsamında, üreten, araştıran ve girişimci üniversite hedefiyle öncü bir üniversite olarak ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine katkı sunacaktır. Eğitimin, öğrencilerin girişimci olarak yetişmelerine olanak sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılması, dijitalleşen dünyada zorunlu bir hale gelmiştir. Öğrencilerin girişimci olmasını sağlamak, onları teknoloji ve yenilikler konusunda yetenekli kılmak öncelikli görevimizdir. Daha iyi bir geleceğin, cesur, yenilikçi, dijital dünyanın bir parçası haline gelmiş üreten gençlerin düşünceleri ile şekilleneceğine inanıyorum. Girişimcilik kavramı dinamik bir kavramdır ve bu kavram en çok siz gençlere yakışmaktadır. Unutmayın ki başarı fark yaratmaktır. Fark yaratmak için merak edin, okuyun, başarısız olmaktan korkmayın, girişken olun, gayret gösterin, analitik düşünün ve çok yönlü bakış açınızı geliştirin."

Ülkenin geleceğinin gençlerin yaratacağı başarı öyküleriyle şekilleneceğini vurgulayan Şevli, gençlerde girişimciliğin gelişmesinin yatırım ve üretimin artması, işsizliğin azalması anlamına geldiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele'in yaptığı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İren Oral Kayacak, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Gurubu Başkanı İzel Levi Coşkun, Eczacıbaşı İnovasyon ve Girişimcilik Direktörü Burak Yaman'ın konuşmacı olduğu panele geçildi.

Panelden sonra Klaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri Van YYÜ Kedi Villası'nı gezdi.

Programa TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA