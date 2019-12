TÜSİAD girişimci gençlerle buluştu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Bu Gençlikte İş Var!" programı çerçevesinde girişimcilik etkinliği gerçekleştirildi.TÜSİAD açıklamasına göre, bugüne kadar İstanbul , Van, Karabük ve Samsun'da farklı kampüslerde girişimci gençlerle buluşan TÜSİAD üyeleri, "Bu Gençlikte İş Var!" girişimcilik programı kapsamında 3 Aralık 'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'yü ziyaret etti.Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık ve ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı İrem Oral Kayacık, dünyanın içinden geçtiği girişimcilik dönüşümünde herkesin geleceğe olan sorumluluğunun arttığını belirterek, şunları kaydetti:"Bu sorumlulukla bugünün ve yarının toplumunu değiştiren; yapay zeka ve dijital teknolojilerin gelişimini iyi okumamız gerekiyor. Yoğun veri akışı ve sosyal medyanın gücü sayesinde dünyanın neresinde olursak olalım, bu gelişmelere an be an hakim olmak artık mümkün.Bu kuşkusuz ki bizi sürekli sorgulamaya, gözlem yapıp yarını hayal etmeye ve eyleme geçmeye teşvik ediyor. Kısacası hepimizin girişimcilik iştahını kabartıyor. Bu bağlamda 2011 yılından beri Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı olan TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! aracılığıyla genç girişimci adaylarının fark yaratacak fikirlerini hayata geçirmelerine destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz."BASF Türk'ün Genel Müdürü Rami Atikoğlu da, BASF olarak 150 yılı aşkın zamandır ayakta kalmalarının arkasında, inovasyona verdikleri önemin yattığını aktararak, inovasyonun hayata geçmesi için öncelikli şartın "girişimci ruh" olduğunu ifade etti.Gençlerin merak etmesini, sorgulamasını, deneyerek öğrenmesini istediklerini belirten Atikoğlu, "Bu çerçevede çocuklar ve gençler için birçok farklı sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyoruz. Son 4 senedir Bu Gençlikte İş Var!'ın ana sponsorluğunu üstlenmemizin altında da bu neden yatıyor. Bu program sayesinde gençlerle bir araya geliyor ve onlardan ilham alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Başvurular 9 Aralık'a kadar devam ediyorÜniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! programı ile üniversite öğrencisi girişimci adaylarına eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlanıyor.Girişimcilik Programına 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri 2 ila 5 kişilik ekipler halinde iş fikirleri ile başvurabiliyor. Başvuru yapılan fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak gerekiyor.Programa her ekibin bir iş fikriyle, her kişinin de bir ekip ile başvurması bekleniyor. Program katılımcıları bu iş fikirleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda belirleniyor. Değerlendirme sırasında iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere, yenilikçi yaklaşımına ve uygulanabilirliğine bakılıyor.TÜSİAD bu sene yeniden tasarladığı başvuru sistemi ile her başvuru sahibine kendini geliştirmesi için bir fırsat da sunuyor. Sisteme eklenen yönlendirici ve eğitici videolar sayesinde girişimci adaylarının iş fikirlerini geliştirmeleri ve ekip yetkinliklerini artırmaları amaçlanıyor.Başvurular bugenclikteisvar.com adresinden yapıldığı programın 2020 dönemi başvuruları 9 Aralık 2019'a kadar devam edecek.Girişimcilik programının 2020 ayağına katılmaya hak kazanan ekipler Ocak ortasında belli olacak.2020 program katılımcıları öncelikle 11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bir girişimcilik kampına katılacak.Kampın son günü iş fikirlerini TÜSİAD üyelerine sunacak olan ekiplerden 12 tanesi yarı finalist olarak belirlenecek ve birer TÜSİAD üyesiyle birlikte çalışma fırsatı elde edecek.BASF'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programın bu seneki finali ise 6 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.