16.07.2019 16:24
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TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret ediyor

TÜSİAD heyeti ABD

Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.

Temaslarda Türkiye-ABD ilişkileri, küresel ve bölgesel sorunlar ele alınacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti 16-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Başkenti Washington'da temaslarda bulunacak. Heyet Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile biraraya gelecek heyet, Brookings Enstitüsü'nde ise küresel, transatlantik ve ikili ilişkilerin değerlendirileceği bir yuvarlak masa toplantısına katılacak. Heyet ayrıca düşünce kuruluşu uzmanları ve Amerikan iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak. Temaslarda Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere küresel ve bölgesel sorunlar ele alınacak.

TÜSİAD heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı Bedii Can Yücaoğlu, ABD Ağı Başkanı Murat Özden ve ABD Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor.

Kaynak: Bültenler
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Simone Kaslowski, Güncel

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