Tüsiad'ın 49. Genel Kurul Toplantısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Bu yeni çağda her bir satırını emekle, kararlılıkla, başarıyla işleyeceğimiz yepyeni bir Türkiye hikayesi yazalım." dedi.TÜSİAD'ın 49. Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkan seçilen Simone Kaslowski, seçim sonrası yaptığı konuşmasına, eski Başkan Erol Bilecik'e teşekkür etti.TÜSİAD'ı daha da ileri götürmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildiren Simone Kaslowski, son yıllarda Türkiye ve dünyanın büyük gelişmelere ve değişimlere tanık olduğunu söyledi.Yönetim Kurulu üyeliği boyunca, üstlendiği görev ve sorumluluklar gereği, bu değişim ve dönüşümlerin dünyanın farklı noktalarında nasıl algılandığını gözlemlediğini dile getiren Kaslowski, şunları kaydetti:"Gördüm ki bazı ülkeler değişimi sahiplenip ona uyum sağlarken bazı ülkeler değişime önyargıyla yaklaşıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ezberler bir bir bozuluyor. Bu değişimi yorumlayan her ülke ve her toplum risklerini, fırsatlarını ve potansiyelini yeniden konumlandırıyor, değerlendiriyor, geleceğe ilerliyor. Ülkemiz bu dalgalanmalara hiç de yabancı değil.Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihi kadim medeniyetlerin birbiriyle iç içe geçmiş mirasıyla örülü. Farklılıkları ortak değerler altında yaşatan bir kültürümüz var. Yeteneklerimiz değişime uyum sağlamaya ve değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmeye uygun."Kaslowski, Anadolu'nun geçmiş döneminden bahsederek, felsefenin, tıbbın, sanatın ilk örneklerinin Anadolu'dan dünyaya yayıldığını aktardı.Buğday tarımının ilk kez bu topraklarda Göbeklitepe'de yapıldığını anımsatan Kaslowski, şu değerlendirmelerde bulundu:"Biz bu çağda geleceğe dair yazmamız gereken yeni hikaye için gerekli enerjiye sahibiz. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ün çağının çok ötesindeki vizyonuyla bizlere armağan ettiği Cumhuriyet devrimleriyle muazzam bir sıçrama gerçekleştirdi. Türkiye'yi bulunduğu bölgede ve dünyada lider ülkelerden biri haline getiren de bu temel üzerinde inşa ettiği laik, sosyal, demokratik hukuk devleti anlayışı oldu.Hayal kuran, emek veren, üreten, değer yaratan tüm insanlarımızla bu yeni çağda yer almayı hak ettiğimiz için Cumhuriyetimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmalıyız. Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir. Tarih ve küresel gelişmeler bilim yolundan uzaklaşmanın toplumlar için ne kadar yıkıcı olabileceğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı olacaktır. Yeni yönetim kurulu olarak bu hikayenin en coşkulu savunucuları ve en hevesli anlatıcıları olmak arzusundayız. TÜSİAD'ın üyelerinin gücünü ve bilgi birikimini bu hikayenin gerçekleşmesi için seferber edeceğiz."- "AB kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor"Kaslowski, inovasyona, dijital dönüşüme, katma değere güç veren fikirler ve beyinlerin kendilerine yer bulacakları özgür alanlara yöneldiğini belirterek, sosyal kalkınma, teknolojik atılım ve demokratikleşme hedeflerinin gerçekleşmesinin önemli olduğunu dile getirdi.Bu şekilde sahip olunan kıymetli beyinlerin istikbalinin başka coğrafyalarda aramalarının önüne de geçileceğine işaret eden Kaslowski, konuşmasına şöyle devam etti:"Tüm bu atılımları yapmamız ülkemizin en önemli stratejik hedeflerinden olan Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecini de hızlandıracaktır. Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve refah projesi olan AB kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan-kazan formülüdür. AB entegrasyon sürecinde, Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu, iş birliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB'yi küresel rekabet düzeninde hızla yükseltecektir.Yönetim Kurulu dönemimizde TÜSİAD'ın yarım asrı devirmesine tanıklık edeceğiz. TÜSİAD bugün kapsamı, sorumlulukları ve kurumsal hafızası ile bir iş dünyası örgütünün çok ötesinde ülkemiz için yeni fikirlerin filizlendiği bir düşünce kuruluşu hüviyetindedir. Bu dönemde de dört bin şirketi temsil eden üyelerimizin deneyimlerinden fikirlerinden, eleştirilerinden en yüksek seviyede faydalanmak istiyoruz."- "Önümüzde zorlu, zorlu olduğu kadar da heyecan verici bir dönem var"Kaslowski, geçmişte olduğu gibi bugün de başarı için formüllerinin "anlamak", "analiz etmek" ve "görüşlerini paylaşmak" olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:"Ekonomik göstergelerin bize söylediği gibi ülkemiz hedeflerine koşmak için sahip olduğu büyüme modelini güçlendirmek zorunda. Küresel finansman bolluğunun sona erdiği bir dönemde her ülke kendi potansiyeline daha sıkı sarılıyor. Ülkemiz ne mutlu ki bu çağın esas sürükleyicileri olan insan ve yenilikçi fikir kaynakları açısından çok büyük olanaklara sahip. Yeter ki bu fikirleri üretmek ve işlemek için gereken hukuksal, toplumsal ve ekonomik reformları hayata geçirelim.Önümüzde zorlu, zorlu olduğu kadar da heyecan verici bir dönem var. Millet olarak fikirlere özgür bir rekabet ortamı tanıyarak içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşacağımıza inanıyoruz. Bu büyük küresel yarışta başarının formülü bilgiyi ve bilimi sahiplenmekten geçiyor. Kendi kariyerimde Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu birikimin en yakın tanıklarından biri oldum. Kimya bilimi bilginin emekle işlenerek tüm insanlığa fayda sunmasına dayalıdır."Kaslowski, Türkiye'nin kimyasının ve gelecekle olan bağlarının hem çok kuvvetli hem de çok köklü olduğuna işaret etti.Ortak değerler ve gerçeklerle olan bağın zayıflamaması gerektiğini belirten Kaslowski, "Bu yeni çağda her bir satırını emekle, kararlılıkla, başarıyla işleyeceğimiz yepyeni bir Türkiye hikayesi yazalım." dedi.- TÜSİAD Yönetim KuruluYapılan seçim sonrası TÜSİAD'ın yeni Yönetiminin asil üyeleri, "Serra Akaçoğlu, Batu Aksoy, Bahadır Balkır, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Simone Kaslowski, İrem Oral Kayacık, Nüket Küçükel, Barış Oran, Murat Özyeğin, Serkan Sevim, Mehmet Tara, Can Yücaoğlu"ndan, yedek üyeleri "Oya Narin, İzel Levi Coşkun, Emre Eczacıbaşı, Özlem Özüner, Cem Tüfekçi, Elvan Ünlütürk, Serpil Veral, Meltem Akol, Önder Sezgi, Azmi Gümüşlüoğlu, Öget Kantarcı, Özgür Tanrıkulu"dan oluştu.TÜSİAD'ın Başkan Yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır seçilirken, Denetleme Kurulu asil üyelerinde "Metin Akman, Levent Akgerman, Rint Akyüz", yedek üyelerinde ise "Alpaslan Korkmaz, Önder Eker, Deniz Yasemin Aksu" yer aldı.TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı ise, "Tuncay Özilhan, Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner, Ömer Aras, Agah Uğur ve Tayfun Bayazıt"tan oluştu.