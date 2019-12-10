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TÜSİAD'IN KONFERANSINDA ÇEVİRİ KRİZİ

ALMANYA ESKİ CUMHURBAŞKANINDAN "İNGİLİZCE" KONUŞMASI İSTENİNCE KÜRSÜDEN İNDİHaber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

10.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:34TÜSİAD'IN KONFERANSINDA ÇEVİRİ KRİZİ

ALMANYA ESKİ CUMHURBAŞKANINDAN "İNGİLİZCE" KONUŞMASI İSTENİNCE KÜRSÜDEN İNDİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.  Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff,  "Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim" dedi. "Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" diyen Christian Wulff,  "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.

Görüntü Dökümü:

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-Wulff'u kürsüye çıkması

-Konuşmaya başlaması

-Görevlinin gelmesi

-Wulff'un kürsüden inmesi

-Detaylar



Christian Wulff, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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