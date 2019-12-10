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TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi (görüntü düzelterek)

TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

10.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:50TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi (görüntü düzelterek)

TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı.  Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff'un yanına kısa süre sonra görevli kadın geldi. Görevli kadın, Wulff'a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff,  "Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim" dedi. "Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil" diyen Christian Wulff,  "Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum" diyerek kürsüden indi.



Christian Wulff, Cumhurbaşkanı, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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