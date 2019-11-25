TÜSİAD / Kaslowski: Tek kanatla uçamayız

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "kadına yönelik her türlü şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi için harekete geçmeliyiz" çağrısı yaptı ve "Tek kanatla uçamayız" diye uyardı.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir açıklama yapan Kaslowski, "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir" dedi ve şöyle devam etti:

"Kadın cinayetleri ve kadına karşı erkek şiddeti hem bir insan hakları ihlali hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız yansımasıdır.

"Türkiye 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' kısaca İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve onaylayan ülke olarak çözümün bir parçası olacağını göstermiş ve çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

"Bu yönde tüm yargı mensupları, kolluk kuvvetleri ve eğitimciler başta olmak üzere, kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çözüm için çok önemlidir.

"Tüm toplum olarak, 'kadına yönelik her türlü şiddete sıfır tolerans' anlayışının yerleşmesi için harekete geçmeliyiz.

"Bu soruna kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ortak bir duruşla, bütünsel bir yaklaşımla ve işbirlikleriyle çözüm geliştirmeliyiz.

"Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi hep beraber yaratmalıyız.

"Tek kanatla uçamayız."