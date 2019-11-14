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TÜSİAD PARKUR, Ankara'da temaslarda bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler (PARKUR) heyeti Ankara'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

14.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:42TÜSİAD PARKUR, Ankara'da temaslarda bulundu
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler (PARKUR) heyeti 'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin liderliğinde gerçekleştirilen Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Grup Başkanı M. Naci Bostancı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile temaslarda bulunuldu.
Temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin görüşmeler yapıldı.
Verilen bilgiye göre, ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

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