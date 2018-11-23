TÜSİAD Parkur Heyeti Ankara'yı Ziyaret Etti

TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti 22 Kasım 2018 tarihinde Ankara'yı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç liderliğinde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin görüşmeler yapıldı.
Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.
TÜSİAD PARKUR Heyeti bu kapsamda sırasıyla aşağıdaki ziyaretleri gerçekleştirdi:
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Zehra Zümrüt Selçuk
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Temaslarda her bir görüşmenin alanına uygun olarak aşağıdaki konular ele alındı:
Sağlıkta inovasyon üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
Sağlıkta Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
İleri Yaş Turizmi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
İş-Özel hayat dengesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların (Okul öncesi bakım ve eğitim kurumları) yaygınlaştırılması
Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim
Kadına yönelik şiddetle mücadele
Kadınların yönetime katılımı
Ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması
İstihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi
Güvenceli esnek çalışma biçimlerinin uygulama zorluklarının giderilmesi
Vasıf uyumu ve beceriler
Gıda, içecek ve tarım sektörü üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
"Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Gıda, İçecek ve Tarım Sektörünün Analizi" çalışması
Gıda, içecek ve tarım sektöründe koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda TÜSİAD önerisi
İklim değişikliği ile mücadele alanındaki müzakerelerin finansman kaynaklarına erişim ve tarife dışı engeller bağlamında önemi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri
Gümrük Birliği'nin güncellenmesi
Piyasa gözetimi ve denetimi
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü
Gümrüklerin dijitalleşmesi
Menşe belgesi zorunluluğu
Sanayide enerji verimliliğine yönelik tasarım ve tedbirlere odaklanılması ihtiyacı
TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde muhtemel işbirliği alanları (Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri, TÜSİAD SD2 Projesi)
Sanayide dijital dönüşüm çalışmasına başlayacak özellikle KOBİ'ler için portal çalışması
Girişimcilik Ekosistemi Tanıtım Ajansı
İleri teknoloji girişimleri destekleme programı
fahrettin koca,Ankara