TÜSİAD Parkur Heyeti Ankara'yı Ziyaret Etti

TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti 22 Kasım 2018 tarihinde Ankara'yı ziyaret etti. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç liderliğinde gerçekleştirilen temaslar kapsamında, PARKUR gündemine ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜSİAD PARKUR Heyeti bu kapsamda sırasıyla aşağıdaki ziyaretleri gerçekleştirdi:

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Dr. Zehra Zümrüt Selçuk

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Temaslarda her bir görüşmenin alanına uygun olarak aşağıdaki konular ele alındı:

Sağlıkta inovasyon üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

Sağlıkta Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

İleri Yaş Turizmi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

İş-Özel hayat dengesini sağlayacak kurumsal mekanizmaların (Okul öncesi bakım ve eğitim kurumları) yaygınlaştırılması

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim

Kadına yönelik şiddetle mücadele

Kadınların yönetime katılımı

Ücret dışı işgücü maliyetlerinin azaltılması

İstihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi

Güvenceli esnek çalışma biçimlerinin uygulama zorluklarının giderilmesi

Vasıf uyumu ve beceriler

Gıda, içecek ve tarım sektörü üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

"Sürdürülebilir Büyüme Bağlamında Gıda, İçecek ve Tarım Sektörünün Analizi" çalışması

Gıda, içecek ve tarım sektöründe koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda TÜSİAD önerisi

İklim değişikliği ile mücadele alanındaki müzakerelerin finansman kaynaklarına erişim ve tarife dışı engeller bağlamında önemi üzerine TÜSİAD değerlendirmeleri

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Piyasa gözetimi ve denetimi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü

Gümrüklerin dijitalleşmesi

Menşe belgesi zorunluluğu

Sanayide enerji verimliliğine yönelik tasarım ve tedbirlere odaklanılması ihtiyacı

TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde muhtemel işbirliği alanları (Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri, TÜSİAD SD2 Projesi)

Sanayide dijital dönüşüm çalışmasına başlayacak özellikle KOBİ'ler için portal çalışması

Girişimcilik Ekosistemi Tanıtım Ajansı

İleri teknoloji girişimleri destekleme programı