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Tuşlu cep telefonu operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 15'i tuşlu 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

20.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:20Tuşlu cep telefonu operasyonu
polisinin yaptığı operasyonda 15'i tuşlu 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesinde hareket halinde olan bir otomobilde kaçak telefon olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda önlem alarak otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında çok popüler olan son dönemlerde de suça karışan kişiler tarafından takip edilememesi ve uzaktan erişilememesi nedeniyle tercih edilen 15 tuşlu telefon olmak üzere 17 kaçak telefon ele geçirdi. Polis otomobilde bulunan K.Ç. ve H.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyete getirilerek sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edilirken cep telefonlarına el konuldu. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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