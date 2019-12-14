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Tut Belediyesine makine ve malzeme desteği

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi iş makinesi, bank ve çöp kutuları aldı.

14.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:09Tut Belediyesine makine ve malzeme desteği
'ın İlçe Belediyesi iş makinesi, bank ve çöp kutuları aldı.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yapılan görüşme sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 adet kepçe hediye edildi. Bunun yanında İçanadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar, tarafından 30 adet oturma bankı ve 30 adet metal çöp kutusu hediye edildi.

Başkan Kılıç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar'a vermiş oldukları maddi ve manevi destekler için hem ilçe halkı hem de şahsı adına teşekkür etti.

Kılıç, ilçeye hizmetlerin yapılması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Ankara, Tut, Güncel

Kaynak: İHA

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