Tut Elimden Projesi Ödüle Layık Görüldü

29 Kasım 2018 Perşembe 17:41



29 Kasım 2018 Perşembe 17:41

Yeşilyurt Belediyesi tarafından bedensel engelli vatandaşlara yönelik hazırlanan Tut Elimden Projesi, İstanbul Aydın Üniversitesince düzenlenen Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri Yarışmasında birinci oldu.Yeşilyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bedensel engelli vatandaşlara evde eğitim, psikolojik ve sosyolojik destek vermek amacıyla başlatılan Tut Elimden Projesi, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri Yarışması'nda, "en iyi sosyal sorumluluk projesi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı değerlendirmede, birincilik ödülüne layık görülen Tut Elimden Projesi ile engelli vatandaşlara hak ettikleri hizmetleri ulaştırdıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Tut Elimden Projemiz kapsamında, elinden tuttuğumuz engelli vatandaşlarımıza okuma, yazma, kültürel, sosyal ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra psikolojik ve sosyolojik destekler sağlıyoruz. Kapılarını çaldığımızda bizleri bağırlarına basan hemşehrilerimizin yüzündeki tebessüm hizmet aşkımızı daha da arttırıyor. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Bizim için bir dua, bir güzel söz, bir tebessüm yeterlidir."