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Tut standı büyük beğeni topladı

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, İstanbul'da gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günlerinde ilçenin çok güzel bir şekilde tanıtıldığını kaydetti.

26.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:50Tut standı büyük beğeni topladı
'ın İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, 'da gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günlerinde ilçenin çok güzel bir şekilde tanıtıldığını kaydetti.

21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında gerçekleştirilen Adıyaman Tanıtım Günleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Tut standının büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Tut Belediyesi ve Tut Kaymakamlığının ortaklaşa açtıkları stantta gelen misafirlere ilçede yetişen yöresel ürünlerden ikram edildiğini belirten Başkan Kılıç, "Dört gün süren tanıtım günlerinde ilçemiz standına olan yoğun ilgi gözlerden kaçmadı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere çok sayıda milletvekili, sivil toplum kuruluşu başkanı, belediye başkanı ve vatandaşlar standımızı ziyaret etti. Kendine özgü olan standımız ziyaretçilerden de tam not aldı.

Ziyaretçilere ilçemize ait yöresel ürünlerden dut kurusu, dut pekmezi, ceviz gibi ürünlerinden tattırarak, ilçemize davet ettik" dedi.

Tut ilçe standı farklı şekil ve tarzıyla ziyaretçilerin dikkatini çekti. - ADIYAMAN

Mehmet Kılıç, İstanbul, Adıyaman, Tut, Güncel

Kaynak: İHA

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