Tutak Kaymakamı Erat Mahalle ve Köy Muhtarlarıyla Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 13:35



30 Kasım 2018 Cuma 13:35

Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.Tutak Kaymakamlığı Bayraktepe toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Erat, muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götürmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.Muhtarların, devletin köy ve mahalle temsilcileri olduğunu vurgulayan Erat, "Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerdeki sağlık, eğitim, altyapı, içme suyu ve elektrik gibi ihtiyaçların tespitinde ve eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Herhangi bir aksaklıkta bizimle veya ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi o yerde yaşayan insanlarımız için faydalı olacaktır." dedi.Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Erat, toplantı sonunda muhtarlara teşekkür ederek sorunların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasının takipçisi olacağını söyledi. - AĞRI