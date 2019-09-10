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Tutak Kaymakamı Karaaslan'dan hastalara moral ziyaret

Ağrı Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

10.09.2019 10:10 Tutak Kaymakamı Karaaslan'dan hastalara moral ziyaret
Ağrı Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Tutak Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Hastane personelinden hastanenin durumu hakkında bilgi alan Karaaslan hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastalarla yakından ilgilenen Karaaslan, hastahanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuk servisinde tedavi gören çocuk hastaları da ziyaret eden Karaaslan çocuklara oyuncak dağıttı.

Karaaslan "Hastalarımıza moral olabilmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladık. İlçemiz devlet hastanesinde hasta ziyaretlerinde bulunduk. Kaymakamlığımızca hazırlanan hediyeleri hastalara takdim ettik. Sağlık insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle hastanede tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Bundan sonra ziyaretlerimizi sıklaştıracağız" dedi. - AĞRI

Ahmet Karaaslan, Tutak, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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