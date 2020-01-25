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Tutak Öğretmen evi kafesinde yangın

Tutak Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafede kullanılan tüplerden biri patladı.

25.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:00Tutak Öğretmen evi kafesinde yangın
Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafede kullanılan tüplerden biri patladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Tutak Öğretmen evi kafesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafede kullanılan tüplerden biri büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle kafede yangın çıktı. Tutak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Patlamada can kaybının olmaması sevinçle karşılanırken kafede büyük çaplı hasar meydana geldi.

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Sabah, Tutak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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